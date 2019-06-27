Душанбе, , 18:39 — REGNUM

Российская Федерация поможет Таджикистану укрепить армию и спецслужбы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке сегодня, 27 июня.

Военнослужащие Таджикистана Mil.ru

«Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан», — заявил Николай Патрушев.

На повестке дня значилось обсуждение дополнительных мер для снижения напряженности на таджикско-афганской границе, а также коллективного противодействия международному терроризму и плана совместных действий реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН на 2019−2021 годы.

Напомним, что с 2014 года Россия проводит первый этап усовершенствования армии Таджикистана — передается вертолётная техника, бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие и боеприпасы — на сумму 122 млн долларов за последние пять лет. Кроме того, 586 таджикистанских военных учатся в настоящее время в российских вузах, а также до тысячи военнослужащих ВС Таджикистана ежегодно проходят обучение непосредственно на территории своей страны — на базе 201-й российской РВБ.