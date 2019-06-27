Киев, , 18:28 — REGNUM

Экс-замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов отметил, что является таким же «одиозным соратником» четвертого президента Виктора Януковича, как и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом Портнов написал 27 июня на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление партии «Европейская солидарность».

Виктор Янукович Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Порошенко занимал пост министра экономического развития при президенте Викторе Януковиче, а также был отцом-основателем Партии регионов.

«Партия Порошенко Европейская солидарность заявила сегодня, что одиозный соратник Януковича Портнов готовит реванш. По поводу реванша замечаний к тексту нет, а по поводу Януковича — всего одна ремарка. Это не я одиозный соратник Януковича, а мы с Вами, Петр Алексеевич, одиозные соратники Януковича. Правда, я не занимал при Януковиче такую большую должность, как Вы, не дарил Януковичу дорогие картины Айвазовского, не жил у него часами на коврике в приёмной, не был членом и создателем его партии, и фаворитом правительства Азарова. Ну и проработал я всего на полтора года дольше Вас», — отметил Портнов.

Он призвал Порошенко не «абстрагироваться» от Януковича.

«Корректнее писать так — одиозные соратники Януковича — Порошенко и Портнов вошли в новый виток внутреннего конфликта. Или так — внутри команды Януковича очередное противостояние членов команды», — призвал Портнов.

Кроме того, Портнов обвинил Порошенко в воровстве, зарабатывании на государственных закупках в армию, а также в подрыве обороноспособности Украины.

«Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая — вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты. Вы усиливали врага и подрывали обороноспособность Украины. В этом уголовном деле Вас и руководство Вашего Министерства обороны ждёт ещё пару десятков неприятных сюрпризов», — пообещал Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня партия «Европейская солидарность» заявила, что Государственное бюро расследований якобы подрывает обороноспособность украинской армии ведя расследование уголовных производств по факту поставки в армию бракованных бронежилетов, палаток и формы.

«Европейская Солидарность» считает действия ГБР спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности украинской армии. Ведь обыски и изъятия документов происходят с многочисленными процессуальными нарушениями, что привело к полному блокированию всех последующих поставок необходимых материально-технических средств для нужд ВСУ (в частности, бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты). В то время, когда на Донбассе ежедневно не утихают обстрелы украинских позиций, подобные действия ГБР ставят под угрозу жизнь украинских воинов…

Этот шаг играет исключительно на руку России. Кремль очень хочет, чтобы украинская армия вернулась в состояние, в котором она находилась до 2014 года, когда ВСУ были намеренно уничтожены российскими ставленниками в Министерстве обороны Украины», — говорится в заявлении.

Также партия задала вопрос председателю Государственного бюро расследований Роману Трубе.

Напомним, 27 июня следователи ГБР изъяли оригиналы документов в некоторых подразделениях министерства обороны по факту расследования восьми уголовных производств в которых фигурирует экс-президент Порошенко.