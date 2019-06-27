Киев, , 18:25 — REGNUM

Украинские эксперты продолжают активно комментировать в соцсети Фейсбук отмену Окружным административным судом Киева решения Киевского горсовета о присвоении двум столичным проспектам имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В частности, политолог Юрий Романенко напомнил, что решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина принималось без учета мнения киевлян. Эксперт поддержал решение суда.

«Отмена судом названия проспектов Бандеры и Шухевича лично меня не напрягает. Даже нравится. В первый раз киевлян не спросили и переименовали проспекты в угоду политической конъюнктуре. Теперь будет урок, что не натягивайте высосанные из пальца решения, которые так же легко отменяются, как и принимаются. Тем более, что киевлян гораздо больше волнуют не как названы эти проспекты, а постоянные пробки на них. И в этом плане проспект Бандеры ничем не отличается от Московского проспекта», — написал Романенко.

В свою очередь политтехнолог и ведущий на телеканале «Прямой» (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) Тарас Беерзовец грозит «цугундером» тем, кто заблокировал переименование проспектов в Киеве.

«Московский проспект и проспект Ватутина до цугундера доведёт. Лучше не испытывайте терпение. Поверь-те», — написал Березовец на своей странице в Фейсбуке.

На что полковник, бывший офицер Службы безопасности Украины Олег Стариков напомнил Березовцу о том, что именно команда Порошенко провела судебную реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам столицы имен лидеров запрещенных в России организаций Степана Бандеры и Романа Шухевича. Соответствующее решение приняла судья Чудак Олеся Николаевна. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти подадут апелляцию на решение Окружного административного суда Киева.