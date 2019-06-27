Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко обвинил петербургскую избирательную комиссию МО «Красненькая речка» в скотском отношении к кандидатам и людям вообще, сообщает корреспондент ИА REGNUM

В четверг, 27 июня, Шевченко посетил эту ИКМО, на которую поступила масса жалоб от кандидатов: они сутками не могут туда попасть. На месте члена ЦИК и главу Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко встретила железная дверь с крохотным зарешеченным окошком — как в тюрьмах. Обычно через это окошко с кандидатами и общались.

«Честно хочу сказать: жалоб по «Красненькой речке» — очень много в Центральной избирательной комиссии», — заявил Шевченко. По его словам, ситуация в «Красненькой речке» — под личным контролем председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Он пригрозил, что если появится еще одна жалоба от кандидата, все это отправится в правоохранительные органы, потому что ЦИК воспринимает ситуацию, когда кандидаты несколько дней не могут попасть в избирком, как нарушение избирательных прав.

Шевченко напомнил, что в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и прокуратуру уже направлены материалы с требованием проверки на состав преступления по статье 141 УК РФ по четырем муниципалитетам, по пятому — в отношении ИКМО «Екатерингофский» — обращение направят в ближайшее время. ИКМО «Красненькая речка» может оказаться шестой в этом списке.

«Дальше вам уже придется объяснять всю динамику. Видео, фото у каждого кандидата в наличие есть, это огромное количество, просто огромное. Как двери закрыты, как вы людей не принимаете, это скотское отношение — решетки на окошках. Это недопустимо. Это не то, что неуважение, это просто плевок людям», — заявил Шевченко.

Кандидаты также жаловались, что ИКМО скрыла начало выборов, о них стало известно лишь 20 июня, хотя ИКМО объявила их уже 10 июня. Тем не менее, Горизбирком не сумел доказать, что решение о начале кампании было обнародовано неподобающим образом, поэтому последний день приема документов в «Красненькой речке» — 30 июня.

Председателя ИКМО во время визита Шевченко на месте не оказалось. Член ЦИК сделал внушение остальным, чтобы они приняли сегодня всех выдвиженцев, кто попал в здание до 18:00. «Очереди должны быть ликвидированы. К людям абсолютно неуважительное такое отношение — через решетки, окошки разговаривать, чтобы они ваши и руки не видели», — сказал Шевченко.

Читайте также: Милонов возмущен подлогами, свалками и стычками на мунвыборах в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня на ИКМО «Красненькая речка» пожаловался депутат Госдумы Виталий Милонов — эта территория входит в его думский округ. «ИКМО толкает людей на грубое нарушение выборного законодательства, которое повлечет неизбежное их снятие с участия в кампании», — говорится в обращении Милонова к главе ЦИК Элле Памфиловой.

Читайте также: Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

27 июня Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.