Киев, , 18:13 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что считает сегодняшнее освобождение 4 украинцев, удерживаемых в республиках Донбасса, предвыборной акцией Виктора Медведчука.

Об этом он заявил на брифинге 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM

Президент не выразил никаких радостных эмоций относительно освобождения украинских военнослужащих.

Также Зеленский заявил, что он ни разу не общался с Медведчуком и не понимает, почему у такой «большой независимой страны» должны быть такого рода посредники.

«Он знает мое отношение к этому вопросу… Это очень важный вопрос, почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?», — сказал президент Украины.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня в Минске лидеры ДНР и ЛНР после переговоров с Виктором Медведчуком заявили, что готовы освободить Эдуарда Михеева 1964 г. р. (приговорен в ЛНР к 12 годам лишения свободы), а также троих военнослужащих ВСУ: Якова Веремейчика 1986 г.р., Дмитрия Великого 1988 г. р. (приговорен к 15 годам лишения свободы) и Максима Горяинова 1984 г. р., (приговорен к 15 годам лишения свободы).

Непосредственно передача 4 украинцев Медведчуку должна состояться в Минске завтра, 28 июня.