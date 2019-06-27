Киев, , 18:12 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть украинских моряков Украине и их родителям. Соответствующую просьбу президент Зеленский озвучил 27 июня на русском языке, во время брифинга в Киеве.

«Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский.

«Вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков… Я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть наших парней домой», — добавил президент.

При этом он считает, что действия Верховной рады и министра иностранных дел Павла Климкина «могут поставить под угрозу возврат наших моряков». Зеленский упрекнул Климкина за то, что тот направил ноту России без его ведома и санкции.

«Это привело к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших междунарождных шагах через Интернет, а точнее сказать из Украинской правды. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возврата наших моряков и о ноте ответа, которую направил МИД. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан. Все это является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», — возмутился Зеленский.

Он призвал Климкина не делать заявлений от лица Украины.

«Я не понимаю, почему министр, не посоветовавшись со мной, делает утверждения от Украины, как от государства, когда это — компетенция президента. Хочу напомнить, что я лично несу ответственность за внешнюю политику Украины, по Конституции Украины. Я хочу, чтобы теперь МИД публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты. А я уже опять через вас, возможно, из Украинской правды узнаю их ответ», — пояснил Зеленский.

Он также упрекнул Верховную раду в бездействии, в частности за нежелание назначить Вадима Пристайко главой министерства иностранных дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня МИД Украины ответило на ноту России, в которой РФ попросила у Украины «уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».

По данным МИД, предложение России «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».