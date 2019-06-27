Тунис, , 17:59 — REGNUM

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси госпитализирован в военную больницу, 27 июня передает агентство Reuters.

О госпитализации главы государства сообщил офис президента Туниса. Эс-Себси уже проходил госпитализацию на неделе с 17 по 23 июня.

По информации агентства, у 92-летнего президента серьезные проблемы со здоровьем. Эс-Себси занимает президентский пост с 2014 года, срок полномочий заканчивается в ноябре текущего года.

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