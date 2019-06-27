Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:39 — REGNUM

В Ярославской области депутаты Переславской городской думы оценили неудовлетворительно работу администрации города и главы в 2018 году. Такое решение приняла городская дума 27 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валерий Астраханцев Yarregion.ru

За неудовлетворительную оценку проголосовали 10 депутатов, 9 посчитали, что органы власти работали удовлетворительно. 2 бюллетеня оказались испорчены. Решение можно назвать сенсационным, так как большинство в гордуме имеет «Единая Россия» (11 депутатов из 21). Голосование было тайным. Вероятно, двое единороссов не стали голосовать за позитивную оценку органов власти, что не может не говорить о серьезном политическом кризисе в третьем по величине городе Ярославской области.

Ответ перед депутатами держал глава городского округа Валерий Астраханцев. Однако стоит отметить, что он возглавлял Переславль-Залесский лишь в конце 2018 года. В первой половине мэром являлся Владимир Волков, который с октября 2018 года был назначен мэром областного центра — Ярославля. И морально Владимир Волков должен разделить неудовлетворительную оценку своей работы.

Депутаты проголосовали за отчет мэра лишь с третьего раза. Два раза рассмотрение этого вопроса откладывалось. Оппозиция считала, что один из депутатов не имеет права голосовать, так как является прямым подчиненным главы города Валерия Астраханцева. Ему пришлось уволиться с работы, покинула должность в муниципальных структурах и его супруга.

Но все это не помогло. Поводом для неудовлетворительной оценки стали многочисленные проблемы в различных сферах — от ЖКХ до долгов перед подрядчиками. Главным, пожалуй, стали неисполненные обещания, данные при объединении Переславля с Переславским районом. Вопреки заявлениям, депутаты и жители так и не увидели обещанного дополнительного финансирования округа, а проблем стало больше.

В случае второй неудовлетворительной оценки Валерий Астраханцев может быть отправлен в отставку. В Ярославской области депутаты лишь один раз неудовлетворительно оценивали работу мэра. В 2013 году «неуд» был поставлен оппозиционному мэру Ярославля Евгению Урлашову, который в настоящее время находится в местах лишения свободы за взятку.