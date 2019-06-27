Москва, , 17:47 — REGNUM

Для президента Украины Владимира Зеленского тема украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, коронная, а министру иностранных дел Украины Павлу Климкину на них «наплевать», считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Зеленского, признавшегося, что Климкин не проинформировал его об ответе Украины на ноту РФ, касающуюся судьбы украинских моряков.

«Он напуган. Он бывает в двух состояниях: когда он расслаблен и когда напуган, — сказал Кургинян. — Для него тема моряков коронная. Его интересуют только выборы. Он больше ничего не понимает. Он понимает, что его подставили по выборам круто. Ему моряки нужны, а Климкину моряки не нужны. Климкину нужно, чтобы у Зеленского моряков не было. Климкину глубоко наплевать на то, что будет дальше. Он сейчас министр, а потом никто. Он не занимается ни моряками, ни образом Украины в глазах мира, ни украинской стратегией. Он занимается тем, чтобы опустить этого клоуна. А клоун это понимает».

Однако главное свойство украинской политики, по мнению Кургиняна, заключается в том, как там «вытаскивают сор из избы».

«Всё это могло происходить в его (Зеленского — прим. ИА REGNUM кабинете, куда должен был быть вызван Климкин, и ему должно было быть показано, ху из ху», — отметил Кургинян.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что МИД Украины не согласовывал с ним ответ Киева на ноту Москвы, касающуюся судьбы украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета, — заявил Зеленский. — Я говорю о ноте, которую мы получили от РФ о возвращении наших моряков, и о нашей ответной ноте, которую отправил МИД. Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины».

Также отметим, что 26 июня МИД РФ направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве по инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В частности, МИД указал на имеющиеся в рамках российского уголовно-процессуального законодательства «возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения».

В свою очередь глава МИД Украины Климкин заявил, что его страна отвергает предложенные Москвой условия по освобождению украинских моряков.