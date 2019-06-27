27 июня 2019 | Время чтения 11 мин

Как можно призывать к миру конфликтующие народы, если в вопросе функционирования Степанакертского аэропорта власти Азербайджана ведут себя столь агрессивно? В то же время в ста километрах от границы Арцаха в азербайджанском Кюрдамире есть военный аэродром с боевыми военными самолетами и вертолетами, которые через 10 минут лёта способны бомбить город Степанакерт.

Гариб Бабаян, , 17:27 — REGNUM

В информационной статье ООН ''Международная организация гражданской авиации (ИКАО)'' о цели данной международной организации написано: ''Цель ИКАО состоит в удовлетворении потребности населения в безопасном, регулярном, эффективном и экономическом международном воздушном транспорте и обеспечении безопасного и планомерного роста международной гражданской авиации во всем мире. Она поощряет конструирование и эксплуатацию самолётов в мирных целях, а также создание и развитие авиалиний, аэропортов и навигационного оборудования''.

Нагорный Карабах

Таким образом, ИКАО как международная организация, которая входит в структуру ООН, в своей деятельности руководствуется как собственным уставом, декларирующим цели и задачи ИКАО в деле развития гражданской авиации во всём мире, поощрение строительства и ввода в эксплуатацию инфраструктур для гражданской авиации и, что очень важно, обеспечение безопасных полетов самолетов гражданской авиации. Также, будучи структурным подразделением ООН, несомненно, ИКАО придерживается норм и принципов Устава ООН, которые являются основой современной системы международного права, которые категорически отвергают любые виды агрессии по отношению как к государствам-соседям, так и к гражданскому населению, невзирая на международную признанность или не признанность государства. Здесь важно также отметить, что нормы и принципы Международного гуманитарного права (МГП) также императивно запрещают применение и намерение применять военную силу как против гражданского населения во время вооруженного конфликта, так и против гражданских воздушных судов.

Таким образом, современное международное право считает приоритетными права человека и гражданского населения в вопросе как личной безопасности, так и безопасности их права в полетах самолетов гражданской авиации, а также в праве выбора гражданами средств передвижения, не оговаривая — это граждане признанных государств или граждане непризнанных государств. Поэтому любое агрессивное поведение или угроза применения военной силы по отношению к гражданскому населению является прямым нарушением норм и принципов Устава ООН, Устава ИКАО и МГП.

После развала СССР на территории бывшей Азербайджанской ССР образовались два государства — Азербайджанская республика и Нагорно-Карабахская республика. Согласно существующим на тот момент законам Советского Союза, как республика (Азерб. ССР) имела право выхода из состава СССР, так и автономные образования, входящие в состав данной республики (НКАО), имели право выйти из состава республики. Азербайджан вышел из состава СССР и объявил себя правопреемником Азербайджанской демократической республики (АДР, просуществовавшей с 1918 по 1920 г.г.). Причем важно отметить, что армянонаселенный Нагорный Карабах тогда не входил в состав АДР, его включили в состав Азерб. ССР большевики решением Кавбюро РКП только в 1921 году. НКАО, также воспользовавшись своим правом выхода из состава Азерб. ССР в соответствии с законами СССР и нормами международного права, вышла из состава Азербайджанской ССР в 1991 году. Хотя фактически уже с февраля 1988 года народ НКАО не подчинялся властям Азерб. ССР, а с 1989 года в НКАО было введено особое управление с прямым подчинением Москве во главе с А. И. Вольским (Комитет Особого управления НКАО). После упразднения данного Комитета в связи с развалом СССР Азербайджанская Республика начала военные действия против НКР с нарушением всех норм международного права и МГП и в итоге проиграла войну с народом НКР в войне 1991−94 г.г. Однако с тех пор власти Азербайджана не оставили свои реваншистские намерения по сей день. Одним из проявлений агрессивной политики властей Азербайджана по отношению к гражданам НКР и является вопрос гражданского аэропорта г. Степанакерта, столицы НКР. Власти Азербайджана грозятся сбивать гражданские самолеты в случае их полета в (или из) данный аэропорт.

Для того, чтобы был понятен уровень угрозы и агрессивных намерений властей Азербайджана, попытаемся вкратце обратиться в СМИ данной страны, которые характеризуют отношение данного государства к существующим нормам и принципам современного международного права и права прав человека.

Интернет портал AZE. az опубликовал интервью с первым заместителем Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым, где тот говорит, ''что аэропорт в Ходжалы ( это азербайджанское название аэропорта г. Степанакерт. — Г. Б.) не открывается по той причине, что Азербайджан не дает и никогда не даст на это разрешения, потому что аэропорт находится на территории Нагорного Карабаха, а Нагорный Карабах входит в Азербайджан. Без официального разрешения Азербайджана никто не может здесь вводить в эксплуатацию какой-либо объект''.

Другой азербайджанский сайт Zerkalo. az в статье ''Полеты в Карабах — политико-правовой демарш и провокация'' приводит мысль президента Азербайджана И. Алиева о том, что Азербайджан добился больших успехов в деле блокады Армении, что ведет к ослаблению Армении и экономически и демографически: ''Наша экономика растет, а их экономика фактически в парализованном состоянии. У нас население растет, а там наблюдается демографическая катастрофа… Они и так изолированы от всех международных проектов, и мы, разумеется, продолжим эту политику и в будущем. Мы должны быть еще сильнее. Если будем сильнее, то вопрос найдет свое решение''. Далее в статье говорится, что ''а пока официальный Баку предпринимает активные действия для предотвращения полетов из Еревана в Нагорный Карабах''.

В статье ''Азербайджан готов сбивать самолёты и вертолеты над Ходжалы''на сайте газеты echo. az некий Б. Сафаров пишет, что ''…соответствующие структуры обращались в международную организацию гражданской авиации (ICAO), откуда получили ответ, согласно которому армяне не могут без разрешения Азербайджана осуществлять данные перелеты''. Автор статьи приводит слова некоего военного эксперта Узеира Джафарова о том, ''чтобы не дать повод армянам обнаглеть, мы должны предупредить и быть готовы уничтожить любой самолет или вертолёт. Гражданский или военный''.

В статье ''Азербайджанские военные могут сделать Саргсяна героем Армении'' на сайте Vedomosti. az автор обращается к высказыванию бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что скоро Степанакертский аэропорт заработает, и что он будет первым пассажиром самолета рейса Ереван-Степанакерт, и пишет, что азербайджанские военные собьют этот самолет, и поэтому ''…приходится ему летать на встречу сепаратистам на вертолёте, дабы не увидеть в иллюминаторе летящую на него ракету с приветом от азербайджанских ВВС. Если Саргсяну или кому-то еще придет в голову спровоцировать Азербайджан, то, как говорится, флаг вам в руки. По ту сторону баррикады наверняка помнят сбитый в Карабахе 12 ноября 2014 года военный вертолет и понимают, что Баку ответит адекватно''.

Статья на сайте azeri. todey, озаглавленная ''Потенциальный первый пассажир'' рейса ''Ереван-Ханкенди'' не торопится на тот свет'', также говорит о том, что позиция Азербайджана в том, что собьют любой пассажирский самолет, непоколебима, ибо ''Баку не позволит осуществлять незаконные полеты в своем воздушном пространстве и будет сбивать любые самолеты, нарушающие азербайджанское воздушное пространство. Правительство Азербайджана даже внесло ряд поправок в ''Нормы эксплуатации воздушного пространства Азербайджана'', дающие право азербайджанским ВВС уничтожать незаконно вторгшиеся на территорию страны самолеты''.

Можно было бы на этом остановится, ввиду того, что аналогичных статей с привлечением высказываний и мнений всяких госчиновников и экспертов Азербайджана огромное количество, и особой мысли в них нет, кроме одной, которая рефреном проходит: '' Всё, что летит над Нагорным Карабахом — хоть гражданские, хоть военные самолеты — будут сбиты ВВС Азербайджана''. На все эти заявления отреагировал руководитель пресс-службы президента НКР Давид Бабаян, который выразил уверенность в том, что рано или поздно Степанакертский аэропорт будет полноценно функционировать и что воздушное пространство Карабаха также пересекают самолеты многих государств, и что ''мы цивилизованное государство, и мы за цивилизованную организацию полетов''. В этой же статье журналист Р. Оруджев приводит слова юриста-международника Рустама Мамедова о том, что такая же ситуация также в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра: ''Ведь это тоже непризнанное государство, но авиарейсы туда и оттуда всё-таки совершаются, аэропорт там работает постоянно''. Однако власти Азербайджана считают иначе, их мало интересует нормы международного права, и главным своим аргументом считают право силы.

Интересно, что в некоторых азербайджанских СМИ функционирование Степанакертского аэропорта напрямую связали с Россией. Так, vedomosti. az пишут: ''В свое время серьёзность намерений Баку поняли не только в Армении, но и в России — по слухам, в ходе одного из своих визитов в Ереван министр обороны Сергей Шойгу настоятельно рекомендовал Саргсяну не открывать этот аэропорт и не запускать регулярные рейсы''. А Zerkalo. az пошел еще дальше, предположив, что ''В военных целях этот аэропорт может использовать в определенных условиях и Россия. Притом не только в случае резкого обострения ситуации на армяно-азербайджанском фронте. Речь идет и о непростой ситуации вокруг Ирана… Аэропорт, безусловно, имеет военное предназначение и представляет угрозу безопасности не только Азербайджана, но в определенной степени и его союзников, в том случае, если Россия предполагает его использование в критических ситуациях, которые в любой момент могут возникнуть в регионе. Так или иначе, в случае возобновления боевых действий этот аэропорт станет одной из важных военных целей для азербайджанской стороны, подлежащих уничтожению…'' Автору данной статьи в zerkalo. az вторит также один из лоббистов Азербайджана в России г-жа Надана Фридрихсон, уроженка г. Баку. В статье ''Три возможных сценария развития событий в случае открытия аэропорта в ''Ханкенди (Степанакерт)'' данный политолог пытается увязать весьма локальное событие — открытие небольшого аэропорта в Степанакерте — с мировой и региональной геополитикой и интересами таких держав, как Россия, Турция и США. По мнению Н. Фридрихсон, ''позиция Турции представляет большой интерес, поскольку, с одной стороны, открытие аэропорта может стать началом конца экономической изоляции Армении, а вместе с этим дополнительный импульс получит вопрос относительно признания событий в османской Турции в 1915 году, с другой — возможные боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией позволят Турции оказать влияние на Северный Кавказ, который интересует Анкару не только как механизм снижения роли России и ее интеграционных проектов, но и в силу энергетических аспектов. Вместе с тем сохранение статус-кво в данном вопросе позволит Анкаре продолжить развитие оси Баку — Тбилиси — Анкара и поступательно расширять свое влияние на Южном Кавказе… Анкара выберет второй вариант — не допустить открытия аэропорта''. Завершает свою статью г-жа Н. Фридрихсон так: ''Таким образом, в случае начала обострения отношений между Азербайджаном и Армений по вопросу аэропорта или Нагорного Карабаха на первый план выйдет противостояние не двух стран, а тех блоков сил, с которыми противоборствующие силы в той или иной степени выстроят отношения''. Таким образом получается, что открытию Степанакертского аэропорта препятствует Турция, используя свое влияние на власти Азербайджана. Следовательно, бравые заявления азербайджанских госчиновников и военных специалистов о недопущении полетов гражданской авиации есть, во-первых, выполнение заказа Турции. А во-вторых, не допущения России в случае необходимости использовать Степанакертский аэропорт для прикрытия своего подбрюшья — Северного Кавказа и Юга России. В третьих, открытие аэропорта может позитивно сказаться на вопросе деблокады экономики Армении и Арцаха, которую делают совместно Азербайджан и Турция. В-четвертых, с открытием аэропорта г. Степанакерта в Арцах приедут туристы из многих стран, а это не выгодно Азербайджану, чтобы эти туристы своими глазами видели, как нормально развивается государство де-факто — Республика Арцах. И, наконец, в пятых — гости, приехавшие в Арцах из России, с удивлением для себя открывают, что в этой стране прекрасно относятся к России и русским людям, свободно говорят на русском языке, доброжелательны и гостеприимны. Вот истинные причины того феномена, что власти Азербайджана грозятся сбивать гражданские самолеты с мирными гражданами, взлетающие или прилетающие в аэропорт г. Степанакерта. Время полета гражданского самолета из Степанакерта в Ереван составляет 30−40 минут. На микроавтобусах и легковых машинах время поездки составляет 5−6 часов. Из города Степанакерт в город Ереван и обратно за сутки едут приблизительно 250−300 человек гражданского населения республики и гости Арцаха. Вот против кого направлена вся агрессивная военная риторика властей Азербайджана. Поэтому остается непонятным вопрос: как можно призывать к миру конфликтующие народы, если в вопросе функционирования Степанакертского аэропорта власти соседней страны ведут себя столь агрессивно. В то же время в ста километрах от границы Арцаха в азербайджанском Кюрдамире есть военный аэродром с боевыми военными самолетами и вертолетами, которые за 10 минут лёта способны бомбить город Степанакерт.

Гариб Бабаян — руководитель Центра Кавказоведения Университетa Месроп Маштоц (Степанакерт)