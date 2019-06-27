Киев, , 16:57 — REGNUM

«С 2018 года министерство внутренних дел Украины закупает некачественную обувь для сотрудников Национальной полиции». Об этом 27 июня заявил на брифинге в Киеве начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

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При этом он признался, что умолчал и скрыл факт этого правонарушения в МВД.

«К нам обратились служащие Национальной полиции с жалобой на то, что у них очень неудобная и некачественная обувь. Мы неофициально, мы это не афишировали, не делали громкие заявления, взяли этот ботинок и сдали его в лабораторию», — сказал Марченко.

Он сообщил, что в ботинке вместо мембраны стоит обычный поролон.

«По заявленным техническим документам там должна была стоять мембрана, которая не пропускает воду и дает ноге возможность дышать. Во время разрушительного контроля ботинка, когда мы его разрезали, мы увидели, что вместо мембраны там стоит обычный поролон. Вот такое принимает наша уважаемая Национальная полиция, которая целый год за нами следит, за нашими неправомерными действиями… Это также легко проверить, сделав выемку любого ботинка и посмотреть. Не думаю, что у них что-то поменялось с прошлого года», — добавил Марченко.

Он считает, что в МВД «проблем в миллион раз больше, чем у нас». «Тем не менее на это никто не обращает внимания. Всем интересно задушить министерство, играйтесь где хотите, только не на армии», — подытожил Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту поставки некачественных рюкзаков по завышенным ценам в нацгвардию Украины. После обысков НАБУ задержало сына министра МВД Арсена Авакова Александра, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн (535 тыс. долл.) в 2015 году. Стоимость одного рюкзака из тех, что МВД закупало для Нацгвардии, составляла 555 грн (21 долл.), хотя по итогам тендерной процедуры их приобрели по 2899 грн (110 долл.) за штуку, сообщил прокурор Александр Снегирев в ходе заседания Соломенского райсуда Киева.

«Закупались рюкзаки вместимостью 60 литров. Мне непонятно, как можно рюкзак, который фактически не больше 49 литров, использовать как 60-литровый рюкзак. Это просто меньший рюкзак», — добавил Снегирев.

В сентябре 2018 года Червонозаводской суд Харькова принял решение по делу о закупке силовиками рюкзаков. Так, сын министра внутренних дел признан невиновным. При этом Литвин полностью признал свою вину, согласился возместить почти 5 млн грн (191 тыс. долл.) убытков государству. Ему дали год испытательного срока.