Киев, , 16:54 — REGNUM

Сегодня, 27 июня, на брифинге в Киеве высокопоставленные чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины сделали противоречивые заявления о системе контроля качества в министерстве обороны Украины.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В частности, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что его управление не отвечает за достоверность лабораторных исследований товара, поскольку у министерства обороны якобы нет своих лабораторий. Так Марченко прокомментировал слова директора Главного бюро расследований Романа Трубы о том, что в армию поставлена партия бракованных бронежилетов.

«Нами была создана новая система контроля качества. Эта система контроля качества существует только в министерстве обороны. Ни одна силовая структура не проверяет на качество приобретенный товар так, как делаем мы. У нас есть целая система: от входящего контроля, промежуточного и до заключительного контроля, когда вещи попадают на склад. Все эти методы контроля мы проводим в лабораториях, которые не имеют никакого отношения к министерству обороны… Вряд ли мои сотрудники будут ходить в лаборатории и давать деньги, чтобы им дали поддельные документы. Если у Государственного бюро расследований есть вопросы к лабораториям, пусть они их задают им, а не нам», — сказал Марченко.

При этом он предложил создать наблюдательный совет для контроля хода расследования Государственного бюро расследований. Марченко сообщил, что работа управления полностью парализована, армия не получает средства защиты в результате изъятия рабочих образцов и компьютерной техники.

«У нас изъяты как оригиналы документов, так и образцы эталонов, рабочие образцы и все электронные носители информации. Это говорит о том, что сегодня полностью парализована работа нашего главного управления. Мы не можем выдать вывод на проведение торгов, не получить готовую продукцию. В армию полностью остановлены поставки средств защиты», — рассказал Марченко.

В то же время на брифинге другой сотрудник управления отметил, что в подчинении министерства обороны всё же есть две сертифицированные лаборатории, которые могут проверять качество бронежилетов.

«Вчера на брифинге правоохранительные органы заявили о том, что три из пяти бронежилетов простреливаются. В Украине есть четыре сертифицированных лаборатории, кто имеет право проводить исследования, имеет оборудование, документацию, подготовленный личный состав. Две из этих лабораторий находятся в собственности министерства обороны. На базе министерства обороны такие испытания не проводились. По нашей информации, и другие лаборатории не проводили такие испытания. Имущество из партии не вынималось и не испытывалось. Соответственно, нет оснований заявлять, что три из пяти бронежилетов из партии, которые отгружались в 2019 году, бракованные», — сказал сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, что противоречит предыдущим словам Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Порошенко. При этом директор ГБР отказался раскрыть подробности производств.

Он сообщил, что обыски учиновников минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Труба отметил, что в результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в размере 3,8 млн долл. В частности, он рассказал о закупке 20 тысяч бронежилетов, три из пяти бронежилетов, по его словам, простреливаются.

Также закуплено 100 тыс некачественных комплектов одежды и палатки, непригодные для использования. В деле фигурирует один из руководителей минобороны, руководители департаментов минобороны, которые действовали в сговоре с коммерческими компаниями. Он считает, что чиновники знали, что закупленная ими продукция не отвечает требованиям. Всего на этот момент проведено 40 обысков. Выявлены и изъяты 11 тысяч бронежилетов, изымается документация.