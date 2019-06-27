Киев, 27 июня 2019, 16:54 — REGNUM
Сегодня, 27 июня, на брифинге в Киеве высокопоставленные чиновники главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины сделали противоречивые заявления о системе контроля качества в министерстве обороны Украины.
В частности, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что его управление не отвечает за достоверность лабораторных исследований товара, поскольку у министерства обороны якобы нет своих лабораторий. Так Марченко прокомментировал слова директора Главного бюро расследований Романа Трубы о том, что в армию поставлена партия бракованных бронежилетов.
При этом он предложил создать наблюдательный совет для контроля хода расследования Государственного бюро расследований. Марченко сообщил, что работа управления полностью парализована, армия не получает средства защиты в результате изъятия рабочих образцов и компьютерной техники.
В то же время на брифинге другой сотрудник управления отметил, что в подчинении министерства обороны всё же есть две сертифицированные лаборатории, которые могут проверять качество бронежилетов.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Порошенко. При этом директор ГБР отказался раскрыть подробности производств.
Он сообщил, что обыски учиновников минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Труба отметил, что в результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в размере 3,8 млн долл. В частности, он рассказал о закупке 20 тысяч бронежилетов, три из пяти бронежилетов, по его словам, простреливаются.
Также закуплено 100 тыс некачественных комплектов одежды и палатки, непригодные для использования. В деле фигурирует один из руководителей минобороны, руководители департаментов минобороны, которые действовали в сговоре с коммерческими компаниями. Он считает, что чиновники знали, что закупленная ими продукция не отвечает требованиям. Всего на этот момент проведено 40 обысков. Выявлены и изъяты 11 тысяч бронежилетов, изымается документация.