Киев, , 16:53 — REGNUM

Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков-нарушителей, которые в ноябре 2018 года по приказу тогдашнего главы Украины Петра Порошенко вторглись в территориальные воды Российской Федерации и пытались прорваться через Керченский пролив. Эти моряки были остановлены и задержаны российскими пограничниками. Сейчас их судят.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский обратился к президенту России на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы. Обращаясь к Путину, президент Украины перешел на родной для него русский язык.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России судят 24 украинских военных моряков и сотрудников СБУ, которые на трех корабля по приказу Порошенко пытались прорваться через российский Керченский пролив. Российские власти не собираются ни с кем обсуждать судьбу этих моряков до тех пор, пока не будет завершен суд.