Челябинск, , 16:45 — REGNUM

В мэрии Челябинска произошла очередная отставка. Свой пост оставил советник мэра города Денис Девяткин, который курировал подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

Шахматная доска (сс)GDJ

Информацию об увольнении журналистам подтвердили в горадминистрации. Официальной причиной такого решения является собственное желание.

Денис Девяткин был назначен на пост в начале сентября 2018 года. А перед этим он являлся депутатом городской думы по Курчатовскому избирательному округу №2. Мандат он сдал до назначения в мэрию. И уже тогда в городе пошли слухи, что он займёт важный пост.