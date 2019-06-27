Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 27 июня, высказался о скандальной ситуации вокруг муниципальных выборов в Петербурге, где в ходе кампании зафиксировано порядка 300 различных нарушений.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов поблагодарил Горизбирком Санкт-Петербурга за его позицию по пресечению нарушений, допускаемых муниципальными избиркомами.

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить Городскую избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята Горизбиркомом, мною полностью поддерживается. И я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», — заявил Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург.

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Со старта муниципальной кампании в Горизбирком Петербурга поступило около 300 жалоб на работу муниципалитетов и ИКМО. Санкт-Петербургская избирательная комиссия уже направила обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными нарушениями законодательства на выборах депутатов муниципальных советов.

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Напомним, во многих муниципалитетах скрывали факт назначения выборов, а теперь мешают кандидатам регистрироваться разными другими способами, вплоть до нападений провокаторов.

Муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года, одновременно с выборами губернатора Санкт-Петербурга.