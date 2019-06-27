Ереван, , 16:02 — REGNUM

Отсутствие реформ является одной из характерных черт деятельности действующего правительства, что компенсируется раздуванием статистических цифр за счет лживых сфер, считает экс-премьер министр Армении Грант Багратян. Бывший глава армянского правительства, также подверг резкой критике авиационную отрасль страны.

Грант Багратян © Photolure

По мнению Багратяна, Армении нужны около 100 структурных и институциональных реформ и 300−350 макроэкономических стартапов, однако, по его мнению, за 15 месяцев ничего не сделано.

Экс-премьер рекомендует правительству восстановить обязательное разделение аэропортов, авиаперевозчиков и поставок авиатоплива в духе реформ, осуществленных в 1993 году. После 1998 года в связи с концессией аэропорта «Звартноц» она была нарушена.

Грант Багратян, экс-премьер Армении «Аэропорт также поставляет авиатопливо. Кстати, та же реформа была проведена в 1993 году в сфере электроэнергетики. генерация была отделена от высоковольтной энергетики, а последняя — от розничных сетей. В ближайшее время нарушение этого принципа может привести к нарушению круглосуточных поставок электроэнергии. Армения — практически единственная страна в регионе, где нетрадиционная энергетика (солнце, ветер) почти в нулевом состоянии. Европейские страны, Украина и Грузия уже находятся на рубеже 3−15%. При наличии монопольных услуг в сфере авиации (например, наземные службы аэропорта «Звартноц») их тарифы должны быть утверждены комиссией по регулированию общественных услуг».

Он напомнил, что политика «открытого неба» была осуществлена правительством Армении поспешно и без подготовки. В результате иностранные авиаперевозчики в Армении получают не дискриманационный режим, а армянским авиаперевозчикам такой же режим не предоставляется. По мнению экс-премьера, такой подход неприемлем.

Грант Багратян, экс-премьер Армении «Наши авиаперевозчики должны получить те же права. Политика «открытого неба» должна измениться. Это была не реформа, а самобичевание. Целью было уничтожение армянской авиации. Так и произошло».

Багратян отметил также наличие в Армении «налога на воздух». Непонятно наличие такого налогового инструмента в стране, работающей только воздушной связью, считает экс-премьер. Почему в данном случае авиация должна дополнительно облагаться налогом, задается вопросом Багратян.

Грант Багратян, экс-премьер Армении «Только эти предложения могут резко увеличить авиаперевозку, восстановить национальных перевозчиков и получить рост ВВП. В середине 90-х наша авиация перевозила 1−1.2 млн пассажиров и до 100−120 тыс. тонн груза. Грузинская перевозила всего 0,4−0,5 млн пассажиров. Сегодня, правда, мы перевозим 3 млн пассажиров (естественно, должен был быть рост), но грузины перевозят 6 млн (рост в 12−15 раз). Сегодня мы перевозим только 18−20 тыс. тонн груза».

«Налог на воздух» взымается с каждого покидающего Армению пассажира в аэропортах и включается в стоимость билета.