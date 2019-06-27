Ереван, 27 июня 2019, 16:02 — REGNUM
Отсутствие реформ является одной из характерных черт деятельности действующего правительства, что компенсируется раздуванием статистических цифр за счет лживых сфер, считает экс-премьер министр Армении Грант Багратян. Бывший глава армянского правительства, также подверг резкой критике авиационную отрасль страны.
По мнению Багратяна, Армении нужны около 100 структурных и институциональных реформ и 300−350 макроэкономических стартапов, однако, по его мнению, за 15 месяцев ничего не сделано.
Экс-премьер рекомендует правительству восстановить обязательное разделение аэропортов, авиаперевозчиков и поставок авиатоплива в духе реформ, осуществленных в 1993 году. После 1998 года в связи с концессией аэропорта «Звартноц» она была нарушена.
Он напомнил, что политика «открытого неба» была осуществлена правительством Армении поспешно и без подготовки. В результате иностранные авиаперевозчики в Армении получают не дискриманационный режим, а армянским авиаперевозчикам такой же режим не предоставляется. По мнению экс-премьера, такой подход неприемлем.
Багратян отметил также наличие в Армении «налога на воздух». Непонятно наличие такого налогового инструмента в стране, работающей только воздушной связью, считает экс-премьер. Почему в данном случае авиация должна дополнительно облагаться налогом, задается вопросом Багратян.
«Налог на воздух» взымается с каждого покидающего Армению пассажира в аэропортах и включается в стоимость билета.