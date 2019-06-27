Париж, , 15:46 — REGNUM

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом на несколько дней запретил транспортировку животных из-за палящей жары, которая затрагивает почти всю территорию Франции, сообщает Le Figaro.

«Я принял указ о запрете перевозки животных, в том числе на экспорт, потому что мы не можем оставлять животных в грузовиках и поездах», — заявил министр, добавив, что эта мера принимается на несколько дней, пока жара не спадет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее метеорологическая служба Франции объявила, что погода на всей территории Франции будет сухой и жаркой. Температура воздуха в столице превышает отметку в 33 °C.

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