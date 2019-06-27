Курган, , 15:36 — REGNUM

Глава Катайского района Курганской области Юрий Малышев ушёл в отставку 27 июня 2019 года по собственному желанию. В этот же день сложил полномочия председатель думы данного муниципального образования Сергей Нетесов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

На заседании Катайской районной думы депутаты удовлетворили просьбу главы района об отставке. Данный пост Юрий Малышев занимал с октября 2009 года. Исполняющим обязанности главы Катайского района стал первый заместитель руководителя Глеб Морозов.

Также местные парламентарии приняли просьбу об отставке по собственному желанию от председателя Катайской районной думы Сергея Нетесова. По решению депутатов новым председателем избран заместитель директора ЗАО «Добрыня» Вадим Лебедев.

Выборы главы Катайского района состоятся на конкурсной основе в сентябре 2019 года.