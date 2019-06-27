Исламабад, , 15:40 — REGNUM

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Пакистан для переговоров с премьер-министром страны Имран Ханом, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

Данный визит стал первым для лидера Афганистана с момента вступления в должность главы пакистанского правительства. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений.

Также на повестке дня будет вопрос о мирном решении конфликта между властями Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гани надеется на поддержку со стороны Исламабада.

Напомним, внутренний конфликт продолжается в Афганистане около 17 лет. В настоящее время противоборствующие стороны зашли в своем противостоянии в тупик, поэтому согласились сесть за стол переговоров. Пакистан играет важную роль в посредничестве между противниками.