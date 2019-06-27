Брюссель, , 15:43 — REGNUM

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном 27 июня.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Совет оформил в письменном виде решение о продлении санкций, принятое ранее. Отмечено, что соответствующая информация получена от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Решение о сохранении санкций связано с состоянием выполнения Минских соглашений, говорится в документе. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также товаров двойного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о продлении секторальных санкций против РФ приняли главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе 20 июня. Ограничения, срок действия которых истекал 31 июля, единогласно решили продлить на полгода из-за «недостаточного выполнения Минских соглашений».

Кроме того, совет Евросоюза продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет антироссийских санкций. При этом возвращение Крыма в состав России, как и прежде, было названо «аннексией» вопреки тому, что жители региона провели референдум в соответствии с уставом ООН.

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