Москва, , 15:23 — REGNUM

Российская сторона приложит все усилия, чтобы заседание совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном дало комплексный позитивный результат. Однако такой итог сомнителен, заявил 27 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Открытый вопрос, насколько зарубежные коллеги будут восприимчивы к призывам и предложениям российской стороны, однако работа будет идти на положительный результат. Добиваться сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) становится труднее, отметил дипломат.

«Вопросы копятся, решений мало, есть только какие-то идеи», — сказал Рябков ТАСС.

Он добавил, что со стороны, в том числе, европейских стран наблюдается «определенная нервозность», а некоторые стороны стремятся возложить всю ответственность на Иран. Заседание комиссии по иранской ядерной сделке запланировано в Вене 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран отвел европейским участникам ядерной сделки 60 дней на то, чтобы сохранить соглашение и снизить напряженность в регионе. После 27 июня власти Ирана намерены наращивать обогащение урана.

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