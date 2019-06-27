Вашингтон, , 15:18 — REGNUM

Россия официально предлагала Соединённым Штатам опубликовать переписку по вопросу взлома серверов Демократической партии, якобы осуществлённого русскими хакерами в 2016 году. Однако американская сторона отказалась её обнародовать. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Госдепартамент США ответил отказом, который обосновали необходимостью соблюдения договоренностей о конфиденциальности информационного обмена», — пояснил Мурашов, отметив, что сами США нарушают эти договорённости.

В качестве примера Мурашов привёл публичные комментарии, которые делал бывший координатор Госдепа США Кристофер Пэйнтер на международных мероприятиях. По словам замдиректора центра, он не только «публично комментирует указанную переписку, но и грубо искажает её характер и содержание».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года неизвестные хакеры, взломав серверы Национального комитета Демократической партии, завладели электронными письмами и передали данные Wikileaks, которая предала их содержание огласке. Из переписки следовало, что комитет Демпартии прилагал усилия, чтобы на этапе первичных выборов поддержать бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а не её соперника-демократа Берни Сандерса. Во взломе систем НКДП позже были обвинены «российские хакеры», при этом Москва все подобные обвинения отвергала.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с членом Палаты представителей Конгресса США республиканцем Даной Рорабакером в августе 2017 года заявил, что электронная переписка Демократической партии США была предоставлена организации WikiLeaks не Россией, о чём имеются доказательства.