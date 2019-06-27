Москва, 27 июня 2019, 15:14 — REGNUM
Россия в ближайшее время предложит Абхазии подписать протокол о бессрочном взаимном пребывании граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов в ходе пленарного заседания Госдумы.
«В перспективе мы абхазским коллегам предложим заключить аналогичное соглашение», — заверил замглавы МВД Игорь Зубов.
Сейчас срок пребывания на территориях стран не может превышать 90 суток суммарно в период 180 дней.
Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») обратил внимание на то, что признание Россией Южной Осетии и Абхазии произошло практически одновременно, «во многом правовая база совпадает, но действительно, государства разные».