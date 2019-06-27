Москва, , 15:09 — REGNUM

Госдума ратифицировала протокол, вносящий изменения в Договор между РФ между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 г., передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Предусматривается освобождение граждан РФ и граждан Южной Осетии от ограничений по срокам пребывания на территориях стран договора. Сейчас срок пребывания не может превышать 90 суток суммарно в период 180 дней.

В ходе обсуждение протокол возник вопрос и о взаимном пребывании граждан РФ и Абхазии.

«В перспективе мы абхазским коллегам предложим заключить аналогичное соглашение», — заверил замглавы МВД Игорь Зубов.