Рига, , 15:08 — REGNUM

Из банковской системы Латвии за три года ушло десять миллиардов евро, принадлежавших иностранным клиентам. Об этом говорится в докладе «Управление переменами в финансовом сектор Латвии 2016−2019», подготовленном Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК), сообщает новостное агентство LETA.

По итогам проделанной работы председатель комиссии Петерис Путниш заявил, что в Латвии более нет неконтролируемого потока зарубежных денежных средств.

Из доклада следует, что за этот период в 26 раз уменьшилось количество платежей в долларах и в 16 раз выросла сумма штрафов для финансовых учреждений за подозрительные сделки. Так, за последние четыре года КРФК выписала штрафы на сумму 16 млн. евро. Для сравнений за предыдущие 11 лет этот показатель равнялся 1,2 млн. евро. Всего за этот период КРФК обнаружила подозрительные сделки на сумму в 2 млрд. евро, о чем доложила службе финансовой разведки.

«Историческое уменьшение рисков было проведено, освободив страну от лишних репутационных рисков, понимание подхода к бизнесу общими силами было переведено в другую плоскость. После этой трансформации в одну сольются две существовавшие до недавнего времени группы банков Латвии, в стране больше не будет никаких специфических банков для зарубежных клиентов», — рассказал Путниш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Латвию потряс банковский кризис. Из-за ареста главы Центробанка и ликвидации коммерческого банка ABLV Bank Латвия понесла значительные репутационные потери.

Затем экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

Напомним также, что новое латвийское правительство Кариньша взяло четкий курс «на борьбу с отмыванием денег» согласно требованиям Комитета экспертов Совета Европы. Им уже подписано распоряжение «о проведении кардинальных реформ в сфере надзора за отраслью», которое предусматривает исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.