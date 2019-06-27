Киев, , 15:06 — REGNUM

Украина самостоятельно не восстановит экономику отдельных регионов Донбасса. Киеву нужно привлекать как иностранные кредиты, так и безвозмездную помощь Запада. Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко.

Он считает, что в Донбассе выгоднее построить новые предприятия с современными технологиями, чем восстанавливать старые заводы.

«Если мы говорим о возобновлении экономики Донбасса, мы должны понимать, что это Украина самостоятельно не потянет. Однозначно, нет необходимости восстанавливать те предприятия, которые там были, с устаревшими технологиями и подходами… Нужно все строить с нуля. Мы не обойдемся без «Плана Маршала» для Украины после того, как мы получим свои территории обратно. Тогда нужно будет рассматривать как программу межгосударственных кредитов, так и безвозмездную помощь», — рассказал Дорошенко.

Эксперт напомнил, что Украина вкладывала и привлекает инвестиции в подконтрольные территории Донбасса.

«Мы же с вами строили городки для тех, кто покинул оккупированные территории, мы вкладывали в прифронтовые зоны: реконструировали школы после того, как они были разрушены… Если мы развиваем Киевщину и Волынь, также нужно развивать и Донбасс», — добавил Дорошенко.

При этом он считает, что Западу выгодно использовать украинских трудовых мигрантов, которые массово бегут из Украины из-за низких зарплат и закрытия производств.

«С одной стороны, Европе выгодны украинские трудовые мигранты, которые как выяснилось, поднимают экономику Польши, являются её мотором. Сегодня и Германия открывает границы для украинских заробитчан. Они хотели бы, чтобы их было много», — сказал Дорошенко.

В то же время он сомневается, что в Донецке и Луганске нужно создавать свободную экономическую зону.

Как сообщалось, 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина запускает масштабный проект по реинтеграции и восстановлению Донбасса стоимостью более 300 млрд грн (11,3 млрд долл.).

«По подсчетам украинских экспертов, для этого нам нужно более 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны… Мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Нужно наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены пребывать на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в родной, свободной и независимой Украине», — призвал Зеленский.

По его словам, крупный бизнес Украины, Германии и Франции готов инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса.