Минск, , 15:05 — REGNUM

Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) согласились освободить и передать Украине в качестве жеста доброй воли четырех удерживаемых в Народных Республиках украинских пленных. Об этом 27 июня заявил глава партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», — заявил Медведчук по итогам переговоров в Минске с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

По его словам, выполнение данного пункта Минских соглашений поможет урегулировать конфликт в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что партия готова к прямым переговорам с ДНР и ЛНР и подписанию мирного соглашения с народными республиками.

Отметим также, что 26 июня на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств сторонами конфликта, прописанное в Минских соглашениях.

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