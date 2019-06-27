Токио, , 15:35 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп 27 июня в преддверии предстоящей встречи с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на саммите G20 в Осаке (Япония) заявил, что он заинтересован в посещении предстоящего матча Кубка Президента в Мельбурне, передает агентство Reuters.

На вопрос журналиста, пойдет ли он на гольф-событие, Трамп уклончиво ответил, что хотел бы.

«Вот что я вам скажу — я бы хотел, — сказал Трамп. — Может, это и нелегко, но мне бы хотелось».

Моррисон сделал Трампу «теплое приглашение» посетить гольф-событие, запланированное на начало декабря.

Лидеры двух стран говорили перед ужином в Осаке.