Вильнюс, , 14:59 — REGNUM

Литовский портал 15min опубликовал материал о возможных проблемах, которые грозят 7-летней гражданке Литвы за участие в детском песенном конкурсе «Новая волна», который в мае прошёл в Крыму.

«После выступления в Крыму — отпор МИД литовской исполнительнице: Это показывает неуважение суверенитета Украины», — под таким заголовком вышел материал, где имя 7-летней девочки и её мамы не указывается, однако сам конкурс транслировался в том числе и на российских федеральных каналах, а исполнительница от Литвы, которая выходила с флагом Литвы, была только одна — Ника Алексеева.

«Считаем, что граждане Литвы не должны участвовать в мероприятиях, организуя которые Россия пытается легитимизовать незаконную аннексию Крыма», — заявили в литовском МИД и напомнили, что Украина может начать преследование таких граждан.

В свою очередь литовское издание подчёркивает, что девочка общалась в Крыму с самим Олегом Газмановым, который внесён в Литве в запрещённый список и ему закрыт въезд в прибалтийскую республику.