Вашингтон, , 14:58 — REGNUM

После завершения действия Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединённые Штаты и Североатлантический альянс не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Группы ядерного планирования НАТО заявил исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер.

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«Мы не хотим новой гонки вооружений», — отметил Эспер в Twitter.

По его словам, НАТО «по-прежнему твердо привержен обеспечению того, чтобы «наше сдерживание и оборона оставались надёжными».

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Генсек НАТО: «Мы не хотим размещать в Европе новые ядерные ракеты»

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД в ответ на якобы длительные нарушения договора со стороны России.

При этом Вашингтон неоднократно заявлял об отсутствии у США планов по размещению в Европе крылатых ракет наземного базирования. В феврале 2019 года заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заверила, что этого не произойдёт даже в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.