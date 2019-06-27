Москва, , 14:43 — REGNUM

Любят у нас политики бахвалиться своими «достижениями», любят громкие фразы. Вот глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой из «Единой России» заявил, что подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ (на одну, напомню, сессию) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг России. Теперь, заявляет он, «интересы Российской Федерации будут представлены на международной арене в полном объеме», отметил 27 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова Толстого.

Пётр Толстой Council.gov.ru

Как сообщалось, глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что интересы Российской Федерации «будут представлены на международной арене в полном объеме».

«Ну что за детский сад, честное слово! Очень нужно нам это членство в ПАСЕ, чтобы интересы нашей страны были должным образом представлены на международной арене! Они что, в течение трехлетнего нашего игнорирования ПАСЕ не были в полном объёме представлены? Я этого не заметил. Да и никто не заметил.

Без всякого участия в ПАСЕ президент России и МИД при содействии Минобороны и других ведомств представляли и защищали интересы нашей страны в мировой политике — когда более успешно, когда менее, но всегда в полном объёме.

Не понимаю, зачем нам самим ничтожный международный вес ПАСЕ надувать? Только потому, что теперь, возможно, российские депутаты опять получат возможность ездить в Страсбург и что-то там говорить?

За словами тоже хорошо бы следить. Вы чувствуете вокруг себя «цепь» западных санкций? Причём такую удушающую, что её надо обязательно разорвать? Да, последствия западного давления в нашей жизни присутствуют, но совсем не в той мере, чтобы называть его «цепью», тем самым повышая значимость того, что политические интересы страны требуют игнорировать.

Именно так, с позиции пренебрежения к западным санкциям, и относятся к ним Владимир Путин и Сергей Лавров. Они-то точно не знали, что, оказывается, были спутаны целой тяжёлой «цепью». А Пётр Толстой её разорвал. Честь ему и хвала», — высказал свою точку зрения эксперт.

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