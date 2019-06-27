Токио, , 14:37 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Токио, явно дистанцировался от дела бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, заявив, что он не должен вмешиваться в судебный процесс, сообщает Le Figaro.

«Я думаю, что президент Франции не должен вмешиваться в судебное дело», — заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, Карлосу Гону, бывшему генеральному директору автомобильного альянса Renault-Nissan, предъявлено четыре обвинения за предполагаемое финансовое мошенничество. В общей сложности Карлос Гон провел под стражей 130 дней и в настоящее время находится под домашним арестом в Токио на строгих условиях, запрещающих ему встречаться с женой или как-то с ней связываться.

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