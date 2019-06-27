Москва, , 14:42 — REGNUM

Европейцы хотят вместе с Россией конструировать будущее европейского континента, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Агрессивное меньшинство в ассамблее никуда не денется, — отметил Слуцкий. — Но мы этого не боимся. В самих странах Европы настроения за эти годы изменились. Стало понятно, что антироссийские тенденции индуцируются из источника, который находится далеко за пределами европейского континента, и это не устраивает европейцев. Европейцы хотят быть вместе с Россией, конструировать общее будущее европейского континента. Нас поздравляют люди, которые ещё год-полтора назад выступали с резкой критикой на основе газетных публикаций. Они хотят знать правду и приезжать в Россию».

Сейчас, по словам Слуцкого, залог успеха российской делегации в ежедневной рутинной работе, в политических группах и комиссиях.

«Российская делегация с сегодняшнего дня будет наращивать своё присутствие, наращивать своё влияние и свой результат на площадке ПАСЕ», — отметил депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, делегации сразу семи стран — Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины — покинули июньскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против принятия резолюции, которая возвращает российской делегации её полномочия в организации.