Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM

Вадим Антошин действительно станет руководить избиркомом Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в комиссии.

Уже в пятницу, 27 июня горизбирком рассмотрит сразу два вопроса касательно Антошина: о его освобождении с поста секретаря комиссии, а также о его назначении на пост руководителя.

По словам источника, в муниципальном органе нет противников назначения Антошина.

Напомним, ранее о поддержке кандидатуры Вадима Антошина высказался экс-глава горизбиркома Илья Захаров. Сейчас 36-летний кандидат является секретарём комиссии. Он имеет высшее юридическое образование (закончил Уральскую государственную юридическую академию). Антошин был принят горизбиркомом в 2008 году по предложению областного избиркома. До этого времени будущий секретарь работал юристом, занимался правовым сопровождением деятельности ряда НКО.