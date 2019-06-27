Москва, , 14:41 — REGNUM

Страны на площадке ПАСЕ не должны делиться на первый и второй эшелон, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Об этом он заявил 27 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы не просто в ПАСЕ — мы в ПАСЕ с уникальным доселе результатом, — считает Слуцкий. — Попытки украинской и британской делегаций торпедировать полномочия российской делегации ПАСЕ закончились полным крахом. Сейчас не стоит расслабляться и говорить, что это победа. Это очень серьёзный результат. Мы снова вернулись на самую широкоохватную парламентскую площадку в Европе и имеем возможность продвигать свою линию в Парламентской ассамблее».

Однако Слуцкий подчеркнул, что это уже не та ассамблея, что была несколько лет назад.

«Нам предстоит вернуться в политические группы, ландшафт которых несколько изменился с тех пор, нам предстоит вернуться в профильные комиссии, и мы настаиваем на том, чтобы страны на этой площадке перестали делиться на первый и второй эшелон», — подытожил Слуцкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий России 116 голосами за и 62 голосами против.

Начиная с 2016 года Москва не направляет документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, поскольку в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили основных полномочий.