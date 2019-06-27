Москва, , 14:20 — REGNUM

В 2019 году участники Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ (ЦМБГС) проверят качество благоустройства 2000 дворов и 700 общественных территорий во всех регионах страны. Кроме того, активисты ОНФ создадут «Народный стандарт качества комфортной городской среды». Об этом заявила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ (ЦМБГС) Светлана Калинина на заседании Центрального штаба ОНФ, где подвели итоги работы основных проектов Народного фронта в первой половине 2019 года.

«Если в 2017 году мы ставили задачу объединения людей, чтобы они участвовали в таких программах, как «Формирование комфортной городской среды», то теперь мы расширили свои обязательства. Сейчас на межведомственной комиссии мы пытаемся понять готовность всех структурных подразделений власти к реализации этой программы», — заявила Калинина.

По её словам, проверкой реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», активисты ОНФ посетили в 2019 году более 20 регионов. Оказалось, что многие из них так и не сформировали свои программы и рассчитывают только на федеральную поддержку.

При этом в ряде субъектов Федерации общественники поставили вопрос об эффективности расходования средств. В ходе мониторингов по-прежнему выявляются опасные дворовые территории, где на детских площадках, например, торчат штыри.

«Выясняется, что специалисты, которые должны принимать спортивные площадки, в межведомственной комиссии отсутствуют. Спортивные площадки принимает глава муниципального образования, который, как правило, по своей специальности не понимает, как это все должно работать», — указала Калинина.

Аналогичная ситуация и со строительством детских площадок, когда представители департамента или министерства образования практически не привлекаются, добавила она.

При этом по-прежнему остро встаёт вопрос вовлечённости граждан при благоустройстве городской среды. Так, например, во Владивостоке, где проживают 456 тыс. жителей, в рейтинговом голосовании приняло участие лишь 410 человек.

«Естественно, такой подход к обсуждению проектных решений и формированию программ совершенно недопустим», — подчеркнула Калинина.

Она напомнила, что муниципальная власть обязана размещать в открытом доступе информацию по программе — это постоянно проверяется активистами ОНФ.

В прошлом году с участием представителей Центра удалось благоустроить 4090 дворов и 976 общественных территорий, более 1500 активистов вошли в муниципальные общественные комиссии по благоустройству.

Судьба исторических поселений и малых городов

Отдельное внимание представители ОНФ уделят качеству реализации проектов-победителей конкурса «Исторические поселения и малые города», это 80 проектов в 43 субъектах. Об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева.

Среди основных проблем, с которыми столкнулись общественники — нехватка профессиональных кадров для выполнения масштабных задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нарушение графиков проектных и строительных работ. Также в некоторых городах нет актуальных генеральных планов, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, констатировала она.

сопредседатель Центрального штаба, руководитель тематической площадки «Жилье и городская среда» Елена Цунаева и член Центрального штаба, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ (ЦМБГС) Светлана Калинина рассказали о работе проекта.

«Есть ряд типичных проблем, с которыми наш Центр будет работать. Уже сейчас в Минстрой направлены предложения по изменениям, которые мы рекомендуем внести в документацию по конкурсам, потому что конкурс продолжается. Особое внимание обращаем на проблему с кадрами. Мы запланировали специальный круглый стол «Кадровая обеспеченность реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды», — отметила она.

Также Цунаева указала на низкий уровень подготовки проектно-сметной документации, концепт-проекта.

«Это говорит о том, что очень мало архитекторов и тех организаций, которые могли бы вытянуть этот большой федеральный проект», — резюмировала она.

К настоящему моменту вместе с федеральным координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павлом Жбановым общественниками были посещены Владимирская, Нижегородская, Рязанская, Ярославская область и Чеченская Республика.