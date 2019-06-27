Пхеньян, , 14:36 — REGNUM

Власти КНДР предостерегли руководство Южной Кореи от вмешательства в переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, об этом 27 июня сообщает Al Arabia.

Заявление, сделанное министерством иностранных дел Северной Кореи, было опубликовано в преддверии официального визита президента США Дональда Трампа в Сеул, который должен состояться в ближайшие выходные, после саммита «Большой двадцатки».

Напомним, в среду 26 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин раскрыл подробности контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Согласно информации, им предоставленной, стороны ведут переговоры относительно возможности проведения третьего саммита на самом высоком уровне.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались дважды. Последние переговоры закончились провалом, так как стороны не смогли достигнуть соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.