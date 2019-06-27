Джакарта, , 14:11 — REGNUM

Председатель Палаты представителей Индонезии (DPR) Бамбанг Сосатио подчеркнул, что Индонезия к 100-летию обретения независимости в 2045 году должна стать «большой страной», с которой считаются на международном уровне, сообщает Antaranews.

«Общество должно подготовиться и внести свой вклад в превращение Индонезии в большую страну к 2045 году», — заявил Бамбанг Сосатио, принимая совет индонезийско-китайской ассоциации.

Ожидается, что в 2045 году население мира достигнет 9,45 млрд человек, из которых около 55% проживают в Азии.

«Большое количество населения мира, безусловно, усилит урбанизацию, миграцию и конкуренцию не только между странами, но и между жителями в каждой из этих стран», — заявил Бамбанг Сосатио.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу ООН население планеты в ближайшие 30 лет увеличится и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

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