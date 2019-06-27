Москва, , 14:22 — REGNUM

Поведение грузинских радикалов, митинговавших в Тбилиси, уместно объяснить установившейся в стране русофобией. Такое мнение 27 июня высказал украинский политолог Александр Дудчак на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт привёл в пример хамское поведение официантов, которое показывает уровень заведения общепита. При этом если клиенту нахамила обслуга, то становится уже не важно, как к посетителям относится шеф-повар.

«Когда вам плюют в борщ, а вы говорите, что это мнение официанта, а не общая позиция кухни, — можно трактовать и так», — отметил эксперт.

Организатором беспорядков в Тбилиси политолог назвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Чем беднее страна, тем больше людей, желающих выйти на баррикады ради 30 серебряников, рискнув здоровьем. Настораживает не только общий сценарий, а тот, кто за этим стоит. Михаил Николозович организовал не одну цветную революцию. Сейчас он отсиживается на Украине, потому что в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. Ему надо куда-то отступить, если на Украине начнут расследовать события на Майдане. Михаил Николозович имеет прямое отношение к привлечению грузинских снайперов к отстрелу митингующих. Если называть вещи своими именами, то на его руках кровь «небесной сотни». И то, что «небесная сотня» не случилась в Тбилиси — это большая удача. Михаил Саакашвили вполне может снова пожертвовать людьми, преследую свои личные цели», — заявил Дудчак.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Грузии могут быть направлены не только против России, но и против Турции, бизнес которой владеет туристической инфраструктурой.