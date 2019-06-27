Москва, , 14:04 — REGNUM

Арестованные в России за незаконное пересечение госграницы РФ украинские моряки нужны Киеву только для шантажа и обвинений в адрес России. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя отказ Украины принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства.

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«Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить, — призналась дипломат в Facebook. — То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах».

Захарова уточнила, что в направленных 25 июня украинской стороне дипломатических нотах предлагалось «уже сейчас задействовать процедуру письменных гарантий участия каждого моряка после освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещдоков, то есть кораблей». При этом, по словам официального представителя МИД РФ, украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса.

«Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года», — уверена Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников, были задержаны в Керченском проливе. Члены экипажей украинских судов позднее были арестованы.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву, рассматривая иск Украины к РФ, занял сторону Киева. Трибунал постановил, что Россия должна освободить всех моряков, задержанных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива и передать Украине три конфискованных судна до 25 июня.