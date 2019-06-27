Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM

Новейший корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20 385) завершил первый этап заводских ходовых испытаний. «Гремящий» примет участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ в конце июля, после чего во второй половине августа направится на второй этап заводских испытаний.

Корвет «Гремящий» Алексей Акентьев, ПАО «Северная верфь»

Как отметили 27 июня в пресс-службе ПАО «Северная верфь», в ходе первого этапа испытана главная энергетическая установка корабля, системы связи, навигационное и штурманское оборудование, общекорабельные системы, вооружение и технические средства. Также проведены учения за живучесть корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Гремящий» был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль планируется передать ВМФ России до конца 2019 года. После ввода в состав ВМФ России «Гремящий» будет служить на Тихоокеанском флоте.

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Проект 20 385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских кораблей или подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

При помощи особой архитектуры корабля и композитных материалов со специальными покрытиями, а также благодаря встроенным в корпус вооружению и антеннам, у корвета значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

По итогам первого этапа заводских ходовых испытаний командир корабля капитан 2 ранга Олег Потапов отметил, что «Гремящий» демонстрирует высокую скорость, хорошую маневренность и управляемость.