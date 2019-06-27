Киев, , 14:00 — REGNUM

115 действующих депутатов Верховной рады снова выдвинуты кандидатами в депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые должны состояться на Украине 21 июля.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 июня, представители Комитета избирателей Украины Алексей Кошель и Денис Рыбачок, передает корреспондент ИА REGNUM

Эксперты уточнили, что «старые» депутаты выдвинуты кандидатами от 11 политических партий.ИА REGNUMнапоминает, что всего в Верховной раде работают 450 народных депутатов. Ранее эксперты и политики заявляли, что по итогам досрочных выборов парламент Украины ожидает беспрецедентное обновление.