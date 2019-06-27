Минск, , 14:04 — REGNUM

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске. Об этом сообщает RT.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Медведчук попросил Пушилина и Пасечника освободить украинских граждан, взятых в плен в Донбассе. Главы республик согласились передать четверых украинцев в качестве жеста доброй воли.

Пушилин выразил надежду, что в дальнейшем Киев перейдет к обмену пленными в формате «всех на всех».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня внефракционный депутат Верховной рады, член украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что партия готова к прямым переговорам с ДНР и ЛНР под гарантии России и к подписанию мирного соглашения с ними.

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