Киншаса, 27 июня 2019, 14:06 — REGNUM

Представители католической церкви ДР Конго потребовали проведения реформы внутри национальной избирательной комиссии (СENI), передает ВВС Africa.

«Важно внести такие поправки к избирательному законодательству, чтобы избирательную комиссию (CENI) было невозможно использовать для эксплуатации личных политических интересов», — заявил генеральный секретарь совета епископов католической церкви ДР Конго (CENCO) Донатин Ншоле.

По действующему закону, в избирательную комиссию должны входить делегаты от политических и гражданских партий. Пост заместителя председателя СENI занимает представитель партии, составляющей парламентское большинство. Спикером комиссии избирается представитель оппозиции.

Срок текущего состава CENI завершится 30 июня. Дискуссия о том, кто должен войти в новый состав избирательной комиссии, продолжаются.

Во время президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года, члены СENI неоднократно подвергались критике, сообщает источник.