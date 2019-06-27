Киншаса, 27 июня 2019, 14:06 — REGNUM
Представители католической церкви ДР Конго потребовали проведения реформы внутри национальной избирательной комиссии (СENI), передает ВВС Africa.
«Важно внести такие поправки к избирательному законодательству, чтобы избирательную комиссию (CENI) было невозможно использовать для эксплуатации личных политических интересов», — заявил генеральный секретарь совета епископов католической церкви ДР Конго (CENCO) Донатин Ншоле.
По действующему закону, в избирательную комиссию должны входить делегаты от политических и гражданских партий. Пост заместителя председателя СENI занимает представитель партии, составляющей парламентское большинство. Спикером комиссии избирается представитель оппозиции.
Срок текущего состава CENI завершится 30 июня. Дискуссия о том, кто должен войти в новый состав избирательной комиссии, продолжаются.
Во время президентских выборов, прошедших в декабре 2018 года, члены СENI неоднократно подвергались критике, сообщает источник.