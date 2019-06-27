Чимкент, Казахстан, , 13:57 — REGNUM

Недовольные жители Арыси, эвакуированные из города в связи со взрывами на военном складе, вышли на центральную площадь Чимкента, сообщает 27 июня агентство «КазТАГ».

Отмечается, что сотни жителей Арыси прошли шествием от мечети «Акмешит» и собрались на городской площади. Корреспондент агентства отмечает, что люди требуют организации их переезда из города Арыси.

На площади присутствуют представители правоохранительных органов, которые пока не вмешиваются в ситуацию. Некоторые жители Арыси высказывают мнение, что официальные данные о жертвах взрывов якобы занижены.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня жители Арыси перекрыли движение на одной из центральных улиц Чимкента и потребовали встречи с властями. С протестующими встретился мэр Габидулла Абдрахимов.