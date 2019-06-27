Москва, , 14:04 — REGNUM

Протесты в Грузии оказались направлены не только против России, но и против Турции. Об этом 27 июня заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Савченко («Единая Россия») на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сперва депутат Госдумы РФ сделала отсылку ко временам распада СССР, напомнив, что многие из бывших республик изначально были враждебно настроены к России.

«Эти страны убегали, хлопнув дверью, рассказывая, что построят маленькую Францию, маленькую Европу. У кого это получилось? Это история гордыни и зависти», — отметила Савченко.

Также парламентарий предположила, что организаторы массовых беспорядков в Тбилиси пытались задеть не только РФ, но и Турцию. Ведь практически всю туристическую инфраструктуру в Батуми отстроили турецкие инвесторы. Массовые же беспорядки буквально обрушили туристический поток в Грузию, что в конечном итоге сильно ударило по турецким компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма на 27 июня 2019 года в Грузии находятся минимум 930 российских туристов.