Бишкек, , 13:45 — REGNUM

Криминальный авторитет Азиз Батукаев дает показания против бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая на заседании республиканского парламента, пишет «Вечерний Бишкек».

«Идут разговоры, что освобождение Батукаева было не бесплатным. Удалось выяснить, что Атамбаев лично давал поручение бывшему вице-премьер-министру Шамилю Атаханову заняться освобождением «вора в законе». Сам Батукаев дает показания против Атамбаева», — подчеркнул глава генпрокуратуры.

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Позже генеральный прокурор сообщил о том, что он оговорился, ошибочно сказав, что намерен продемонстрировать депутатам копии показаний криминального авторитета Батукаева, хотя имел в виду показания экс-вице-премьера Атаханова.

Как отмечает «Knews», бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова в рамках сотрудничества со следствием перевели из СИЗО под домашний арест после того, как он согласился дать показания против экс-президента Киргизии Атамбаева.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии суд приговорил одного из самых известных киргизстанских «воров в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Его адвокаты представили суду медицинские справки, гласящие о том, что Батукаев якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. В апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил кримавторитета на свободу, чтобы он мог уехать умирать на малую родину — в Чечню. Впоследствии выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой. И в марте 2014 года Нарынский городской суд отменил свое решение, и в мае того же года Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

Сейчас эта история используется в качестве одного из оснований для лишения свободы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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