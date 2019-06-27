Майкоп, 27 июня 2019, 13:41 — REGNUM
Встреча руководителя Рослесхоза Ивана Валентика с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым состоится 28 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Рабочая встреча будет посвящена ходу реализации в республике федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Участники встречи также обсудят необходимость сохранения исчезающего в природе самшита колхидского.
Кроме того, руководитель Рослесхоза и глава Адыгеи примут участие в торжественном вручении лесникам ключей от приобретенной в рамках проекта лесопожарной и лесопатрульной техники.