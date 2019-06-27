Варшава, , 13:39 — REGNUM

Лидер польской оппозиционной партии KORWiN Януш Корвин-Микке, комментируя дело польского гражданина, осуждённого в России на 14 лет за шпионаж, написал в своём Facebook, что российская военная техника сейчас лучше американской, поэтому её пытаются украсть.

«В настоящее время военная техника лучше в России и Китае, чем в США — поэтому и воруют в России», — приводит его слова газета Rzecpospolita.

Корвин-Микке выразил удивление, зачем красть информацию о зенитно-ракетном комплексе С-300, который производится с 1978 года, поставлялся в 14 стран, и как минимум один экземпляр находится в США.

«Люди воспитываются на информации 30-летней давности, когда американская техника действительно была намного лучше, ‑ и они верят в эту пропаганду, — я хочу напомнить, что в 1939 году государственные СМИ распространяли «информацию» о том, что немецкие танки DKW (Deutsche KraftWerke, сегодня Audi) — это «Фанера-клей-вода» (Dykta — Klej — Woda)», — добавил политик.

Как уже сообщалось, городской суд Москвы приговорил гражданина Польши Марьяна Радзаевского к 14 годам заключения за шпионаж.