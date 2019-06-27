Бишкек, , 13:38 — REGNUM

«В свое время хвастались, что компанию «Кыргызгаз» продали за $1. А сколько там трубопроводов было, даже в Бишкеке сколько было имущества и миллиардный капитал у организации был», — заявил на заседании парламента Киргизии депутат Жунус уулу Алтынбек, пишет «Tazabek».

По словам парламентария, 30% доли в таком же проекте в Армении иностранные инвесторы приобрели за $170 млрд (10 трлн 677,4 млрд рублей).

«Зря мы это сделали. Говорили, что Узбекистан нам газ не даст. Посмотрите на Таджикистан, они получают газ дешевле, чем мы. Здесь прямая связь с экс-президентом (Алмазбеком Атамбаевым — Прим. ИА REGNUM ). Генпрокуратура должна расследовать это», — возмутился он.

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ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2014 года корпорация «Газпром» приобрела 100% акций киргизстанского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз» за $1.

В такую стоимость компанию, с учетом ее долгов и высокого износа оборудования, оценила по результатам аудита 2012 года компания Deloitte.

После покупки Газпром выплатил Узбекистану и Казахстану около $40 млн (2,5 млрд рублей), которые Киргизия задолжала за ранее поставленный ей природный газ. Также руководство «Газпрома» пообещало модернизировать газовую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку голубого топлива в республику.

Согласно планам «Газпрома», до 2030 года уровень газификации Киргизии должен быть увеличен с 20% до 62%, и доступ к природному газу смогут получить еще около 400 населенных пунктов.

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